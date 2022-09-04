За побиття чоловіка до смерті жителя Тячівщини взято під варту без застави

Розглянувши клопотання, погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури, слідчий суддя обрав запобіжний захід підозрюваному у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень чоловіку, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України). Мешканця Тячівщини взято під варту без права внесення застави.

Подія, про яку йдеться, трапилася цими вихідними у с. Бедевля. Слідством встановлено, що попередньо в чоловіка трапився конфлікт із потерпілим. Останній намагався втекти та впав, після чого підозрюваний наніс йому серію ударів ногами по голові та тілу. Внаслідок одержаних травм закарпатець помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до райлікарні.

За процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури триває досудове розслідування для з’ясування всіх обставин злочину. У разі доведення вини підозрюваному може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури