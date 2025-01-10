За поширення злочинного впливу знову судитимуть в’язня Хмельницького СІЗО

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 33-річному в’язня Хмельницького слідчого ізолятора за фактом встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 КК України).

За даними слідства, раніше судимий за крадіжки, розбої та вимагання ув’язнений, використовуючи свій злочинний авторитет та статус, поширював злочинний вплив серед інших в’язнів.

Він налагодив постачання на територію установи наркотичних засобів та інших заборонених речей, організував вербування нових учасників кримінальної спільноти, отримував кошти для придбання наркотиків, надавав роз’яснення з приводу отримання «злочинного статусу», встановлював правила та традиції, врегульовував конфлікти між ув’язненими та визначав для них покарання.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України та УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури