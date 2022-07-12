За привласнення понад ₴1,7 млн. на переоснащенні системи водопідготовки басейну ДЮСШ у м. Кривому Розі судитимуть підрядника

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядного підприємства за фактами привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2018 році між комунальним закладом міста та підрядною організацією укладено договір щодо проведення капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки басейну дитячо-юнацької спортивної школи міста Кривого Рогу, загальною вартістю понад 14 млн грн.

Встановлено, що службовець вніс до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості фактично виконаних робіт, а саме втричі штучно збільшив вартість фільтрів для води. В подальшому зловмисник заволодів грошовими коштами, використовуючи доступ до банківських рахунків підрядної організації.

Проведеною в ході слідства експертизою встановлено, що внаслідок таких дій підозрюваного завдано понад 1,7 млн грн збитків державі.

Під час досудового розслідування завдяки вжитим прокуратурою заходам забезпечено відшкодування даних збитків у повному обсязі шляхом накладення арешту на майно директора приватного підприємства.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури