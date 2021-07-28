За привласнення понад ₴2,6 млн. судитимуть директора підприємства на Волині

Володимир-Волинська окружна прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо директора одного з підприємств за фактом службового підроблення й привласнення понад 2,6 млн грн шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2019 році підприємство згідно з договором виконувало роботи із ремонту дороги місцевого значення у Володимир-Волинському районі вартістю майже 5,6 млн грн. Проте директор підприємства вніс до документів неправдиві відомості, завищивши вартість фактично виконаних робіт.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Волинської обласної прокуратури