За продаж автомобілів, розмитнених як гуманітарка для ЗСУ судитимуть псевдоволонтера

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Як повідомлялося раніше, 54-річний житомирянин, з метою власного збагачення, використовуючи злочинну схему, продавав автомобілі, поставлені з-за кордону та розмитнені на пільгових умовах як гуманітарна допомога ЗСУ.

Для прикриття незаконного «бізнесу» обвинувачений використовував посередництво водіїв, які мали дозвіл на виїзд за межі держави та постачання транспортних засобів як благодійної допомоги військовим.

За даними слідства, з червня по серпень цього року псевдоволонтер продав чотири автомобілі, заробивши на гуманітарній допомозі понад 560 тис. грн.

У ході досудового слідства накладено арешт на майно обвинуваченого – частину квартири, два легкових автомобілі та понад 40 тис. доларів США.

Злочин викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Управлінням СБУ в області, Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та Головним управлінням Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.

Санкцією зазначеної статті передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури