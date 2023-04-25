За розбещення малолітніх дівчаток у Вінниці судитимуть художника

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури завершено досудове розслідування та передано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 56-річного вінничанина у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 156, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1, ч. 3 ст. 256-1 КК України.

У ході слідства встановлено, що обвинувачений під приводом приватних уроків з малювання, які проводив у власній оселі, користуючись своїми віковими та фізичними перевагами, авторитетом вчителя, здійснював фізичне та інтелектуальне розбещення неповнолітніх дівчат.

Крім того, вводячи дітей в оману щодо подальшого здійснення та навчання малюнку з натури, використовуючи психічний вплив, пропонував малолітнім оголити своє тіло, після чого фотографував дітей, а графічні зображення зберігав на власних технічних засобах для подальшого особистого перегляду. У мобільному телефоні та комп’ютері обвинуваченого виявлено фото та відеозаписи, які зловмисник намагався видалити, аби запобігти викриттю та покаранню.

У разі доведення винуватості у вчиненні інкримінованих злочинів у судовому порядку, обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури