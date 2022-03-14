За розбійний напад на власну бабусю нелюд проведе за ґратами 4 роки

За публічного обвинувачення Волочиської окружної прокуратури суд визнав винним 35-річного чоловіка у вчиненні розбою (ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у вересні 2021 року, у с. Покрівка Хмельницького району, нетверезий чоловік прийшов до будинку своєї бабусі, жорстоко побив стареньку дерев’яною палицею та вирвав в неї з рук мобільний телефон.

Вироком Городоцького районного суду йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури