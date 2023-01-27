За розтрату держкоштів судитимуть ексгендиректора заводу

Зловживаючи службовим становищем, посадовець нараховував собі завищену від регламенту заробітну плату. За вчинення такого злочину йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Слідчі відділу поліції на станціях залізничного транспорту столичного главку поліції спільно із працівниками Департаменту стратегічних розслідувань задокументували незаконну діяльність 39-річного уродженця Черкащини, який перебуваючи на посаді тимчасово-виконуючого обов’язки гендиректора електровагоноремонтного заводу привласнював кошти державного підприємства.

«У ході проведення слідчих дій та низки експертиз ми встановили, що зловживаючи службовим становищем, 39-річний колишній посадовець упродовж кількох місяців привласнював кошти з держбюджету. При наявності чинного колективного договору, що регламентує порядок виплат та суму заробітної плати на вищевказаному підприємстві, порушник самостійно встановив собі заробітну плату та таким чином незаконно привласнив майже 250 тисяч гривень», – повідомив заступник начальника-начальник слідчого відділення відділу поліції Києва на станціях залізничного транспорту Вадим Алієв.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчими було скеровано обвинувальний акт відносно чоловіка до суду для розгляду справи по суті. Експосадовцю може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва