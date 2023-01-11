За шахрайство судитимуть жителя Одещини, який ошукав двох жінок у Ковелі

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Одеської області шахрайства, замаху на шахрайство та про заподіяння ним потерпілим легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 125 КК України).

Увечері 04 листопада 2022 року неодноразово судимий чоловік, назвавшись лікарем, повідомив 85-річній ковельчанці прикру новину – її донька втрапила у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Жінка віддала ошуканцю усю наявну в хаті готівку – 10 тисяч гривень та 400 доларів США.

Наступного дня зловмисник, діючи в такий самий спосіб, мало не заволодів 55 тисячами гривень 75-річної жительки Ковеля, проте донька та зять потерпілої, які вчасно повернулися додому, тому завадили.

Правоохоронці невдовзі затримали ошуканця, котрий, утікаючи, застосував до свідків газ дратівливої дії.

Обвинувачений перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.

Пресслужба обласної прокуратури