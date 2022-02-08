За службову недбалість на ₴1,2 млн. на Донеччині судитимуть двох митників

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох державних інспекторів Державної митної служби за фактом неналежного виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, упродовж жовтня-грудня 2020 року на території митного поста «Краматорськ» двоє державних інспекторів оформили одному з підприємств Донеччини митні декларації на імпорт табулярного глинозема виробництва РФ.

При цьому процедура була здійснена без належної перевірки країни походження товару, що спричинило розмитнення за заниженою ставкою. В результаті зазначеного недбальства бюджет недоотримав понад 1,2 млн грн податків та зборів.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську за оперативного супроводу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури