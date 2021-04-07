За службову недбалість зі збитками у ₴400 тис. судитимуть експосадовицю РДА

Новоград-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості колишньої керівниці відділу однієї з райдержадміністрацій, що спричинила понад 400 тис грн збитків (ч.2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовиця, виконуючи обов’язки голови тендерного комітету, допустила визначення переможцем тендерних торгів підприємство, яке запропонувало поставити шкільне обладнання за завищеною вдвічі ціною. Постачальникові сплачено 833 тис грн, хоча насправді реальна вартість обладнання на той період становила 409 тис грн.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури