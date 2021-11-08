За спричинення смертельної ДТП мешканець Київщини проведе за ґратами 5 років

За публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Київська обласна прокуратура, 26-річного чоловіка визнано винним у порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 14 травня 2021 року засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо автомобіля марки «BMW».

Близько опівночі, рухаючись вулицею Київською м. Обухова, він не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв наїзд на пішохода, який у той час переходив дорогу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці дорожньо-транспортної пригоди.

За результатами судового розгляду водія засуджено до 5 років позбавлення волі та позбавлено права керувати транспортними засобами строком 10 років.

Київська обласна прокуратура