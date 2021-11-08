За спричинення смертельної ДТП мешканець Київщини проведе за ґратами 5 років

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За публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Київська обласна прокуратура, 26-річного чоловіка визнано винним у порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 14 травня 2021 року засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо автомобіля марки «BMW».

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Близько опівночі, рухаючись вулицею Київською м. Обухова, він не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв наїзд на пішохода, який у той час переходив дорогу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці дорожньо-транспортної пригоди.

За результатами судового розгляду водія засуджено до 5 років позбавлення волі та позбавлено права керувати транспортними засобами строком 10 років.

Київська обласна прокуратура

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