За спробу заволодіння активами 28 підприємств судитимуть групу рейдерів

Дарницька окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 11 учасників злочинної групи, які намагалися незаконно заволодіти майном товариств за підробленими документами (ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст.15 ч. 3 ст. 28 ч. 2, 3 ст. 206-2 КК України).

Слідством встановлено, що учасники злочинного угрупування планували здійснити протиправне заволодіння корпоративними правами 28 приватних підприємств.

Загальна сума статутного капіталу цих підприємств становить майже 17 млн грн., а також на праві власності їм належать 45 земельних ділянок та 122 об’єктів нерухомості, які розташовані на території України.

Зловмисників затримали на «гарячому» під час спроби посвідчення на підставі підроблених документів довіреностей, які надають право на переоформлення прав власності на вказані активи.

Наразі обвинувальний акт відносно учасників групи, у тому числі щодо 2 організаторів, скеровано до суду для розгляду по суті.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося спільно зі слідчими Дарницького УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників УСР в м. Києві ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура