За спричинення тяжких тілесних ушкоджень жінці у Кам`янському затримали 30-річну містянку

Під час конфлікту підозрювана декілька разів вдарила знайому ножем.

28 серпня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення госпіталізована 28-річна жінка з ножовим пораненням.

Як з`ясувалося, біля одного із магазинів жінка присіла на лавку поруч із компанією, де знаходилась її знайома. Між жінками виник конфлікт, в ході якого підозрювана дістала ніж та декілька разів вдарила ним потерпілу. Після чого пішла з місця події.

Нападницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою їй повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП