За ухилення від сплати аліментів на дітей волинянин втрапив під арешт на 2 місяці

За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 39-річному жителю селища Ратне, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання сімох дітей, покарання у виді двох місяців арешту.

Горе-батько заборгував на утримання дітей майже 53 тисячі гривень.

Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.1 ст. 164 КК України) і тепер два місяці він перебуватиме під арештом.

Зауважимо, що це не звільняє його від обов’язку сплатити кошти на утримання дітей.

Довідково: згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) — карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури