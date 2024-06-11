За ухилення від сплати ПДВ на суму понад ₴8 млн. на Київщині судитимуть директорку підприємства

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директорки приватної будівельної компанії за фактом ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена співпрацювала з державними та комунальними підприємствами, яким надавала послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій.

У період з другого півріччя 2022 року по червень 2023 року жінка умисно ухилилась від сплати податків, чим спричинила матеріальну шкоду держбюджету на понад 8 млн грн.

В рамках кримінального провадження прокурор заявив позов в інтересах держави з метою відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування здійснювалось детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура