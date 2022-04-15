За умисне вбивство рідного брата жителя Диканьки засуджено на 7 років

За публічного обвинувачення Диканської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві рідного брата (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наприкінці грудня минулого року 42-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за місцем свого проживання, скляною пляшкою не менше 4 разів вдарив по голові 49-річного брата (інваліда ІІ групи), спричинивши останньому тілесні ушкодження, несумісні із життям.

Через фінансові борги старшого брата перед молодшим конфлікти у сім’ї відбувалися постійно. Остання сварка виникла через заборгованість у майже 2 тис. грн.

За скоєне Диканським районним судом зловмисника позбавлено волі на 7 років. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури