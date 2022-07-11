За умисне вбивство в Новому Бузі судитимуть місцевого жителя

Прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури затверджено обвинувальний акт стосовно 52-річного мешканця м. Новий Буг, який обвинувачується в умисному вбивстві свого знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія сталася на території одного з домоволодінь у м. Новий Буг Баштанського району. За даними слідства між чоловіками виникла раптова сварка, під час якої обвинувачений з автомата системи «Калашников» вбив свого 36-річного знайомого.

Під час досудового розслідування та на даний час обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт для розгляду направлено до Новобузького районного суду.

У разі доведення вини, особі може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура