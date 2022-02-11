За вбивство рідної матері чоловік проведе 11 років за ґратами

За публічного обвинувачення Краматорської окружної прокуратури ухвалено вирок чоловіку, який скоїв умисне вбивство рідної матері (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд визнав доводи прокуратури вичерпними і обґрунтованими та призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що у листопаді 2019 року між матір’ю та сином, який зловживав спиртними напоями, виникла сварка.

В ході суперечки чоловік наніс їй численні удари кухонним ножем в область грудної клітини і обличчя та кілька разів вдарив по голові гантелями. Від отриманих травм старенька померла на місці.

Після скоєного засуджений накрив тіло вбитої жінки ковдрою і подушкою та ще два дні продовжував перебувати у квартирі, вживаючи спиртні напої.

Попри невизнання чоловіком своєї провини, її повністю доведено стороною обвинувачення.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури