За вбивство жителя Волині у лісосмузі на Буковині судитимуть двох осіб

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування та передано до суду обвинувальний акт стосовно двох буковинців, які за попередньою змовою, з корисливих мотивів вчинили розбійний напад та вбили жителя Волині (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, у вересні минулого року, 52-річний волинянин приїхав на Буковину придбати автомобіль. Попередньо домовився з 34-річним жителем Чагра та 29-річним жителем Молодії Чернівецького району, про покупку «Mercedes Vito» на іноземній реєстрації за 3000 доларів США.

Увечері 10 вересня 2021 року, при зустрічі, яка відбулась поблизу лісосмуги між селами Валя Кузьмін та Тарашани Чернівецького району, з метою заволодіння грошовими коштами покупця та умисного позбавлення його життя, чоловіки напали на потерпілого, спільно завдавали йому удари до тих пір, поки не припинив подавати ознаки життя. Заволоділи його грошима, особистими речами та покинули місце злочину.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура