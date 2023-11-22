За вбивство односельця судитимуть жительку Сарненщини

Слідчі ВП №2 (смт Рокитне) Сарненського РВП закінчили досудове розслідування за фактом умисного вбивства та за погодження прокуратури скерували кримінальне провадження із обвинувальним актом на розгляд суду. 22-річній обвинуваченій може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, подія сталася 31 серпня цьогоріч у селищі Рокитне. Досудовим розслідуванням встановлено, що в обідню пору 22-річна жителька Рокитного прийшла із 35-річним співмешканцем до 27-річного чоловіка, із яким вона перебувала на стадії розлучення. Останній проживав разом із 23-річним братом.

Відтак, між новим коханим жінки та швагром виникла штовханина. В цей момент 22-річна жінка взяла ніж та вдарила ним у живіт 23-річного жителя Рокитного.

Отримані травми у виді проникаючого колото-різаного поранення передньої черевної стінки виявилися несумісні із життям — потерпілий загинув на місці події.

Слідчі відділення №2 (смт Рокитне) Сарненського РВП за фактом умисного вбивства розпочали досудове розслідування.

22-річну зловмисницю затримали у порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 КК України.

На період досудового розслідування підозрювана перебувала під вартою.

Обставини, які пом’якшують покарання, досудовим розслідуванням не встановлені. Обставини, які обтяжують покарання – вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше судимій за майнові злочини обвинуваченій може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Вона пояснює, що хотіла налякати, а не вбити.

Відділ комунікації поліції Рівненської області