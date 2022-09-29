За вбивство рівнянки суд відправив турка за ґрати на 11 років

Прокурор Рівненської окружної прокуратури у суді довів вину 49-річного громадянина Туреччини, якого обвинувачували в умисному вбивстві рівнянки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, у листопаді минулого року в одній із орендованих квартир обласного центру власниця помешкання виявила труп 38-річної рівнянки. Правоохоронці встановили, що квартиру загибла винаймала для знайомого іноземця, якому приходила допомагати по господарству, і який після вбивства зник. Його оголосили у державний розшук і за тиждень затримали поблизу залізничного вокзалу в Рівному.

В суді прокурор, на основі зібраних доказів довів, що ввечері 1 листопада 2021 року між загиблою та обвинуваченим виник конфлікт через ревнощі, в ході якого чоловік вдарив жінку не менше тринадцяти разів тупим твердим предметом. Від отриманих травм вона померла на місці події.

У ході судового розгляду громадянин Туреччини свою вину визнав повністю. Переконував, що кається і готовий відшкодувати збитки та допомагати сім’ї померлої.

Вироком Рівненського міського суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури