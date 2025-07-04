За вбивство сусіда львів’янин проведе за ґратами 14 років

За публічного обвинувачення Галицької окружної прокуратури міста Львова 58-річного мешканця Львова визнано винним в умисному вбивстві (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Призначене покарання – 14 років позбавлення волі.

Прокурором доведено, що у квітні 2022 року в районі Рясне-2 чоловік убив 60-річного сусіда біля школи.

Попередньо, потерпілий з племінником та його дітьми вигулював собаку. Дочка засудженого, яка гуляла неподалік зі своїми дітьми, налякалась пса. Вона почала голосно кричати, відтак власник забрав собаку, вибачився і пішов. Проте жінка зателефонувала засудженому і сказала, що собака напав на його внука.

Після цього обвинувачений вибіг і намагався вдарити ножем племінника потерпілого, однак той ухилився, а нападник впав. Підвівшись, він напав ще раз, вдаривши сусіда ножем у груди.

Очевидці викликали медиків та поліцію. Проте від отриманих травм потерпілий помер до приїзду швидкої.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління поліції у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури