За вбивство у Дніпрі затримали 25-річного чоловіка

Під час конфлікту нападник сильно побив потерпілого, від отриманих травм 48-річний місцевий житель помер на місці події.

19 грудня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка в одній з закинутих будівель в Новокодацькому районі. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти, які виявили ознаки насильницької смерті на тілі померлого.

Працівники відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 розшукали та затримали 25-річного підозрюваного у вбивстві. Правоохоронці з’ясували, що між двома чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний наніс потерпілому тяжкі тілесні ушкодження від яких той помер.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до 15 років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП №1