За вбивство знайомого судитимуть мешканку Львівщини

За процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 41-річної жінки за фактом вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що в квітні 2022 року в одному із сіл Львівського району, на кухні свого помешкання обвинувачена разом із чоловік та їхнім 48-річним знайомим розпивали алкогольні напої. Під час застілля між фігуранткою та гостем виникла словесна перепалка, після чого вона вхопила кухонний ніж і нанесла удар в груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Бажаючи приховати злочин, підсудна разом з чоловіком перенесли та заховали тіло у ванній кімнаті. Правоохоронці виявили труп через кілька місяців.

Обвинувачену затримали в порядку ст. 208 КПК України, наразі вона знаходиться під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури