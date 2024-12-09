За вбивство знайомого засуджено жителя Білгород-Дністровського району 

За скоєне правопорушник проведе за ґратами сім років.

Нагадаємо: до поліції про подію, що сталася в серпні на території Шабівської ОТГ, повідомила голова територіальної громади. В ході досудового розслідування слідчі встановили, що напередодні трагічної події до 59-річного чоловіка прийшов його 66-річний знайомий зі своєю 70-річною дружиною. Надалі вони разом вживали алкогольні напої, після чого посварилися. Сварка виникла, коли подружня пара почала просити в односельця дозволу певний час пожити в нього через труднощі з власним житлом, а він відмовив. Жінка покинула оселю, а її чоловік залишився. Господар кулаками та дерев’яною палицею, якою користувався під час ходьби, побив гостя і покинув на подвір’ї, а сам пішов відпочивати.

Тіло небіжчика слідчі направили на судово-медичну експертизу, за висновком якої причиною смерті чоловіка став травматичний шок внаслідок переламу ребер, стегна та розриву легені.

Під час огляду місця злочину слідчі вилучили низку речових доказів, а правопорушника затримали в процесуальному порядку. Згодом, за клопотанням поліцейських, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, слідчі зібрали достатньо доказів та під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України правоохоронці скерували до суду, який, дослідивши отримані матеріали та зібрані поліцейськими докази, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини