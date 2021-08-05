За викрадення людини в харківському гаражному кооперативі судитимуть трьох чоловіків (відео)

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків за фактом незаконного викрадення людини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а одному з них ще і за фактом примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань, поєднаному з погрозою насильства над потерпілим (ч. 2 ст. 146 КК України, ч. 1 ст. 355 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, у ході досудового розслідування встановлено, що ввечері 5 липня 2021 року троє молодиків приїхали до одного з гаражних кооперативів м. Харкова, розташованого в Індустріальному районі м. Харкова, щоб змусити 21-річного хлопця повернути борг у сумі 15 000 грн, який він зайняв у одного з молодиків. Чоловіки знали, що в зазначеному гаражному кооперативі у потерпілого є гараж, в якому він працює і закінчує роботу пізно ввечері.

Побачивши біля гаражу хлопця зі своєю дівчиною, чоловіки схватили його та почали наносити тілесні ушкодження. Після цього чоловіки заштовхнули потерпілого до автомобіля «Daewoo Sens», що належить одному з нападників.

Проте викрадачам завадили покинути територію гаражного кооперативу свідки, які на крики дівчини потерпілого перегородили своїм автомобілем виїзд нападникам.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники слідчого відділу відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП у Харківській області.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Харківська обласна прокуратура