За вимагання 10 тисяч доларів судитимуть інспектора податкової служби

Обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора ГУ ДПС в області за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, головний державний інспектор Головного управління Державної податкової служби України в області вимагав від підприємця 10 тисяч доларів США. Податківець пообіцяв, що зареєструє для участі в аукціоні з продажу будівель, які перебувають у податковій заставі, довірену особу підприємця. Інспектор зазначив, що переможцем торгів стане саме ця підставна особа, і в подальшому майно перейде у власність підприємця.

Крім того, податківець повідомив, що в разі невиконання його вимоги зазначені будівлі будуть продані на аукціоні іншим особам.

Гроші за «послуги» інспектора підприємець передавав частинами. Усього посадовець встиг одержати 6,5 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України в області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: упродовж 2021 року обласною прокуратурою спільно зі спеціально уповноваженими органами правопорядку на вчиненні кримінальних правопорушень у сфері корупції викрито 34 правоохоронці, з них 7 податківців.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури