За втрату цінностей на ₴8,5 млн. у Львові судитимуть працівницю музею

Прокурорами Галицької окружної прокуратури міста Львова до суду скеровано обвинувальний акт стосовно завідуючої відділом Музею мистецтва староукраїнської книги Львівської Національної галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, обвинувачена не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, що призвело до втрати музейних предметів — книг, які мають велику історичну цінність та є надбанням культурної спадщини. Було втрачено, зокрема, «Апостол» І. Федоровича, 1574 року видання, «Євангеліє» Святодухівського братства, 1575 року видання, «Ключ розуміння» Ґалятовського Йоаникія, 1665 року видання.

Внаслідок таких дій державі спричинено матеріальну шкоду на загальну суму понад 8,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Львівського районного управління поліції Головного управління Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури