За замах на умисне вбивство судитимуть жителя Чернівецького району

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного жителя Чернівців за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, обвинувачений намагався позбавити життя 36-річного знайомого з яким тривалий час перебував у неприязних відносинах.

Встановлено, що у липні цього року, під час спілкування на одній із вулиць у Чернівцях, між чоловіками виникла суперечка. Обвинувачений вдарив потерпілого ножем у шию та втік з місця злочину.

Маючи навички зупинки кровотечі, потерпілий зумів надати собі невідкладну допомогу та врятував собі життя.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура