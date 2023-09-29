За зґвалтування малолітньої дівчинки судитимуть жителя Кам’янеччини

Прокурорами Кам’янець-Подільської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 41-річного жителя Кам’янеччини за фактом зґвалтування малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Подія сталася у серпні цього року в м. Кам’янець-Подільський.

Обвинувачений запропонував потерпілій вжити разом з ним алкоголь, на що вона погодилась. Коли 13-річна дівчинка була в стані сильного алкогольного сп’яніння, фігурант скористався її безпорадним станом та зґвалтував.

Про інцидент повідомила сама дитина, зателефонувавши до поліції.

Наразі чоловік знаходиться під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Хмельницька обласна прокуратура