За зловживання впливом судитимуть трьох мешканців Запоріжжя

Восени у Запорізькій області оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції провели комплекс заходів для припинення протиправної діяльності осіб, які організували низку «схем» протиправного заволодіння грошовими коштами громадян, під час одержання офіційних послуг у Територіальних сервісних центрів (ТСЦ) МВС України. Наразі викритим фігурантам повідомлено про підозри.

Восени 2021 року працівники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили причетність 48-річної жінки та 34-чоловіка — мешканців Запорізької області — до кримінальних оборудок. Діючи за різними адресами на території м. Запоріжжя, зловмисники систематично одержували неправомірну вигоду від клієнтів ТСЦ в обмін на обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Наразі слідчі запорізької поліції, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, вже оголосили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Також оперативники УДВБ НПУ та слідчі поліції Запоріжжя викрили співробітницю автошколи, яка систематично вимагала та отримувала неправомірну вигоду в обмін на обіцянку вплинути на рішення працівників ТСЦ під час складання практичних іспитів з водіння.

Правоохоронці задокументували та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України фігурантку під час одержання частини неправомірної вигоди — 6000 гривень.

Під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя жінці вручено підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України.

За зловживання впливом співробітниці автошколи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. А 48-річна жінка та 34-чоловік, які наживалися на клієнтах Територіальних сервісних центрів (ТСЦ) Запоріжжя, можуть потрапити за ґрати на строк від трьох до п’яти років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України