Заарештовано двох мешканців Донеччини, які передавали ворогу дані про переміщення українських захисників

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцям м. Бахмута та м. Слов’янська у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Також їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

За даними слідства, у липні 2022 року двоє громадян України, використовуючи месенджери, у проросійськи налаштованих групах розміщували текстові повідомлення з інформацією про військовослужбовців Збройних Сил України, які перебували на території Донецької області.

Підозрювані розповсюджували дані про переміщення військової техніки і транспортних засобів, а також місць дислокації українських захисників.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора