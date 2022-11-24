Забезпечив втечу окупантів через Дніпро – викрито херсонця на пособництві ворогу

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, з серпня 2022 року місцевий мешканець Херсона співпрацював з представниками окупаційної влади та військовослужбовцям держави-агресора, надаючи послуги з водного перевезення. Наприкінці жовтня, з наступом Збройних Сил України до міста, за його участі з правого берега річки Дніпро на лівий перевезено військовослужбовців РФ, представників спецслужб та окупаційної влади.

Правоохоронці затримали чоловіка у звільненому Херсоні. Наразі за клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області.