Забили до смерті – на Донеччині судитимуть трьох молодиків

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 3 мешканців м. Торецька, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчинених групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК України).

Нагадаємо, увечері 30 жовтня 2021 року, у м. Торецьку, під час сумісного вживання спиртних напоїв між 27-річною жінкою та її рідним дядьком виникла сварка. Аби помститись чоловіку, жінка під надуманим приводом – начебто він образив її малолітню дитину – попросила знайомих юнаків провчити його.

У ході «виховної бесіди» 16, 17 та 19-річні зловмисники завдали чоловіку численних ударів кулаками і ногами по голові та тулубу. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень наступного дня 51-річний потерпілий помер.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Згідно з санкцією статті, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури