Заблоковано канал постачання вогнепальної зброї до столиці

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю м. Кривий Ріг, який налагодив постачання переробленої вогнепальної зброї до столиці (ч. 1 ст. 263 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, маючи навички на переробку сигнальних пістолетів у вогнепальні, створив та адміністрував телеграм канал, в якому налагодив збут «продукції».

Правоохоронцями задокументовано 3 епізоди збуту переробленої вогнепальної зброї, які зловмисник надсилав до Києва, через поштові відділення, а грошові кошти за зброю отримував на власну банківську карту.

Так, підчас чергового збуту вогнепальної зброї зловмисника затримано «на гарячому».

У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено зброю, велику кількість патронів, комплектуючі та обладнання для переробки зброї, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та банківські картки.

За наслідками проведених експертиз перероблена зброя визнана вогнепальною.

Зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі призначені відповідні експертизи по вилученому обладнанню, за результатами яких буде вирішено питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у злочині, передбаченому ст. 263-1 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження співробітників УКР ГУ НП в м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури