Задушив під час застілля: прикарпатця затримали за підозрою в умисному вбивстві

Правоохоронці доклали максимум зусиль для розкриття особливо тяжкого злочину. За скоєне підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами.

1 грудня до долинських поліцейських надійшло повідомлення від мешканця одного із сіл Долинської територіальної громади. Чоловік вказав, що виявив свого сусіда без ознак життя за місце його проживання. На місце події негайно виїхали слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та спеціаліст-криміналіст.

Під час попереднього огляду тіла за участі експерта, виникла підозра, що чоловік загинув від насильницьких дій. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили обставини злочину, а надалі – й особу правопорушника.

З’ясовано, що 40-річний потерпілий вдома мав гостину із товаришем. Раптом між нетверезими чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого гість взяв до рук мережевий кабель та почав душити опонента, від чого той помер. Опісля, зловмисник покинув місце злочину.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини