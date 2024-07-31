Загибель хлопця на атракціоні у Києві. Суд ухвалив перше рішення

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За фактом загибелі слідство розслідує кримінальне провадження за статтями «Службова недбалість» і «Порушення правил безпеки»

Печерський районний суд арештував атракціон (складається з тимчасових споруд, стартового майданчику та фінішного майданчику), розміщений поряд із пішохідним мостом, який веде з Поштової площі на Труханів острів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, 21 липня 2024 року внаслідок службової недбалості невстановлених службових осіб суб’єктів господарської діяльності та Київської міської держадміністрації, при з’їзді з верхньої вишки атракціону сталося обривання тросу, внаслідок чого людина впала у річку Дніпро та загинула. Загиблим виявився 21-річний хлопець, якого рятувальники відшукали через добу після фатального спуску.

Як свідчать матеріали справи, київський атракціон, який опинився під арештом, належить столичному ТОВ «Активна країна». За відомостями аналітичної системи Youcontrol, засновниками та власниками фірми є троє киян: Олександр Коверенко, Денис Курта і Клим Палажченко. Ці ж чоловіки є серед співвласників Асоціації «Мотузкових парків пригод України».

За 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції ТОВ «Активна країна» склав 3 млн грн (у 2022 році – 925 тис. грн).

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