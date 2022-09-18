«Захищаючи» картку від шахраїв, жінка втратила всі кошти

20 000 гривень втратила жителька Кременецького району. Жінка позбулася усіх грошей після того, як поспілкувалася із незнайомцем.

15 вересня до неї зателефонував невідомий чоловік та представився працівником однієї із фінансових установ. Під час розмови він повідомив жінці, що картку потрібно додатково захистити від шахраїв і запропонував це зробити одразу телефоном.

Двадцятирічна власниця електронного гаманця погодилася і вказала незнайомцю номер картки, а після цього й інші приватні дані та усі цифри, які надійшли у смс-повідомленнях.

Проте як тільки вона поклала слухавку, з її електронного гаманця списалося 20 тисяч гривень. Куди пішли гроші, вона не знає, а тому повідомила про втрату заощаджень на лінію “102”.

Працівники поліції наголошують, що спілкування з незнайомими, які розповідають про блокування банківських карток чи спробу зламати ваші коди – це фейки. В такому випадку розмову одразу потрібно припиняти, а якщо сумніваєтеся у цілісності ваших заощаджень, телефонуйте на гарячу лінію банку.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області