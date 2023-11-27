Замість «порчі» аферистка «знімала» золоті прикраси та гроші

Порушниця увійшла в довіру до жінки та пообіцяла провести обряд, який допоможе їй впоратись з проблемами в особистому житті. Під час ритуалу «ворожка» забрала у потерпілої золоті прикраси та 50 євро. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. За скоєне зловмисниці загрожує до трьох років в’язниці.

Наприкінці липня поточного року, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що декілька хвилин тому, поруч з магазином на проспекті Миру, жінка віддала незнайомці золоті прикраси та гроші.

Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук підозрюваної особи.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Олександра Боржкова, правоохоронці з’ясували, що порушниця познайомилась з потерпілою на вулиці та швидко увійшла до неї в довіру:

«Зловмисниця представилась жінці ворожкою і сказала, що може провести обряд, який допоможе їй вирішити особисті проблеми. Для цього потерпіла мала віддати їй все золото, яке було на ній, оскільки нібито на цих прикрасах «порча». Крім цього, ювелірні прикраси киянка мала завернути в грошову купюру. Жінка зробила все так, як наказала незнайомка. Після цього, «ворожка» пішла геть, а потерпіла через деякий час зрозуміла, що її ошукали. Таким чином порушниця заволоділа золотими сережками та золотим ланцюжком з хрестиком на суму понад 9 000 гривень, а також 50 євро».

Провівши низку розшукових заходів, оперативники відділу поліції № 4 територіального підрозділу встановили, що до злочину причетна 47-річна уродженка Харкова. Фігурантка неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, зокрема за аналогічні шахрайства.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, ми повідомили порушниці про підозру й наразі скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На час слідства жінка перебувала під домашнім арештом», – зазначила Олександра Боржкова.

Відділ комунікації поліції Києва