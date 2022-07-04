Заперечував збройну агресію РФ — інженеру оборонного підприємства повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру інженеру-технологу одного з державних підприємств, яке входить до ДК «Укроборонпром» за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний починаючи з березня 2022 року за допомогою «Telegram» поширював серед своїх колег інформаційні повідомлення, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України. Він висловлював думки щодо правомірності дій армії окупантів по «захисту населення Донбасу».

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації, на яких міститься службова документація держпідприємства, копії службових документів, походження яких встановлюється, а також предмети, схожі на вогнепальну зброю з набоями.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. Наразі судом йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ за матеріалами ГУ «І» ДЗНД СБУ. Встановлюється причетність інших співробітників держпідприємства до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора