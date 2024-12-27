Заробляли на ухилянтах: проведено 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині
У Харківські області правоохоронці провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК. Вони фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Зокрема, як зауважує Болвінов, ця група сприяла переправленню чоловіків через кордон. Вони проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу. Також за гроші «вирішували питання» про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову.Tweet