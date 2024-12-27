Заробляли на ухилянтах: проведено 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині

У Харківські області правоохоронці провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК. Вони фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Вони зловживали владою, діяли разом протягом тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав. Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов’язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зауважує Болвінов, ця група сприяла переправленню чоловіків через кордон. Вони проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу. Також за гроші «вирішували питання» про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову.