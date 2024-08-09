Засуджено 44-річного жителя Подільського району Одещини, який вбив пасинка

Вбивця проведе за ґратами дев’ять років.

Подія сталася у березні поточного року в одному з приватних домогосподарств Кодими. Поліцейські з’ясували, що 25-річний потерпілий на прохання матері прийшов до будинку, у якому вона проживала з його вітчимом та маленькою сестричкою, щоб забрати останню. Жінка пояснила сину, що поки вона на роботі, вітчим, на якого залишилась їхня спільна донечка, напився. Проте чоловік не хотів віддавати дитину і вдарив кухонним ножем у спину пасинка, коли він відволікся.

Потерпілому було спричинено проникаюче поранення правої легені з крововиливом.

Поліцейські довели причетність до злочину 44-річного чоловіка. В ході досудового розслідування було допитано свідків, вилучено речові докази, проведено експертні дослідження, зокрема, судово-медичну, за висновком якої тілесні ушкодження, отримані потерпілим, перебувають у прямому причинному зв’язку з його смертю, а також судово-психіатричну, якою доведено, що фігурант осудний.

На підставі зібраних доказів слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення у вбивстві, тобто в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині.

Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України поліцейські скерували до суду. На судовому засіданні обвинувачений розкаявся і попросив вибачення у рідних вбитого. А суд, дослідивши докази, зібрані слідчими, визнав обвинуваченого винним і призначив покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі.

Подільське районне управління поліції Одещини