Засуджено чоловіка, який через образи підпалив приміщення храму в Одесі

Правопорушник розкаявся у скоєному. За умисне пошкодження чужого майна він проведе за ґратами три роки.

Нагадаємо: про займання двоповерхової дерев’яної трапезної на території храму у Приморському районі Одеси поліцейським наприкінці лютого минулого року повідомили співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На щастя, унаслідок пожежі ніхто не постраждав, вогнем було пошкоджено лише саме приміщення.

Вжитими заходами співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області спільно з оперативниками відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що будівлю підпалив 54-річний прихожанин. Поліцейські затримали правопорушника, а суд за їхнім клопотанням обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, слідчі встановили: ввечері зловмисник проник на територію церкви через паркан, підклав під трапезну просочену легкозаймистою рідиною тканину, підпалив її запальничкою і втік.

Свій вчинок чоловік пояснив образою на одну із працівниць трапезної.

Також правоохоронці з’ясували, що на момент вчинення підпалу зловмисник вже мав судимості за замах на вбивство, зберігання наркотиків без мети збуту, грабіж, злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань та розбій.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, та скерували обвинувальний акт за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України до суду.

Дослідивши матеріали та докази, які надали правоохоронці, взявши до уваги щире каяття підсудного, суд визнав його винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1