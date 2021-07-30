Засуджено «чорного лісоруба», який заради наживи знищив 127 ясенів, спричинивши державі збитки у сумі понад ₴710 тис.

Ставищенський районний суд оголосив вирок у справі 41-річного мешканця Київської області, який впродовж грудня 2020 — січня 2021 років організував вирубку захисного лісового насадження.

За якісного публічного обвинувачення, яке підтримувала Білоцерківська окружна прокуратура, у суді доведено, що посадовець одного із товариств з обмеженою відповідальністю Київщини для успішної реалізації свого плану, залучив трьох осіб, яких запевнив у наявності дозволів на проведення цих робіт, за фактичної відсутності необхідної документації.

За допомогою бензопил чоловіки спиляли у лісосмугах на території Ставищенської селищної ради Білоцерківського району 127 живих дерев породи ясен, спричинивши шкоду державі на суму понад 710 тис грн.

Визнавши «чорного лісоруба» винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 (незаконна порубка лісу), суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Також, задоволено позов в рамках кримінального провадження про стягнення з порушника шкоди в сумі понад 710 тис грн.

Київська обласна прокуратура