Засуджено колаборанту, яка працювала у суді в окупованому Мелітополі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 59-річну жительку міста Мелітополя Запорізької області винуватою у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Після окупації Мелітополя жінка ненадовго виїхала на Волинь і навіть отримувала допомогу як внутрішньо переміщена особа, але згодом повернулася на окуповану територію і добровільно обійняла посаду «заступника начальника загального відділу» в незаконному судовому органі окупантів – Мелітопольському міжрайонному суді.

Вона організаційно забезпечувала роботу суду та разом з іншими особами з числа представників незаконних органів влади, створених на окупованій території, формувала у населення думку щодо невідворотності встановлення та утвердження російської окупації частини України.

Суд призначив їй покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням на 15 років права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, підприємствах та організаціях державної та комунальної власності та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування: УСБУ у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури