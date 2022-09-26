Засуджено «луцького терориста» який захопив автобус із заручниками
У Луцькому міськрайонному суді 26 вересня завершили розгляд справи Максима Кривоша, який в липні 2020 року захопив у центрі Луцька автобус із 13-ма заручниками.
За рішенням суду наступні 13 років Кривош проведе за ґратами, – повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.
Під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав, що винним себе не вважає.
Розгляд справи тривав майже два роки. Судово-психіатрична експертиза визнала Максима Кривоша осудним. Серед злочинів, за які судили чоловіка – захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця. Суд визнав його винним за усіма статтями.
Окрім тюремного ув’язнення судді покарали засудженого конфіскацією усього майна, яким він офіційно володіє. У коментарі Суспільному Максим Кривош зазначив, що оскаржувати вирок суду не буде. “Не бачу в цьому ніякого сенсу. Я себе винним не визнавав і не визнаю, ні про що не шкодую”, – додав він.
Апеляцію на рішення суду може подати прокуратура. Сторона обвинувачення наполягала на ув’язненні терміном 15 років. Зі слів прокурора Вадима Старчука, чи буде оскарження – оголосять згодом.
Що відомо
- Вранці 21 липня 2020 року Максим Кривош захопив заручників та забарикадувався в рейсовому автобусі “Еталон” на центральній площі Луцька. Він здійснив два постріли в бік правоохоронців та кинув гранату, яка не здетонувала. Захоплений автобус їхав із села Красилівка до міста Берестечко. Невдовзі автобус оточили спецпризначенці, телефоном вони вели з чоловіком перемовини. Паралельно той розміщував дописи на своїх сторінках у соцмережах.
- Наприкінці листопада 2020 Кривоша за рішенням суду примусово помістили у спецвідділення Львівської психіатричної лікарні. Лікарі провели чергову судово-медичну експертизу в результаті якої визнали Кривоша осудним.
- 23 липня 2020-го Луцький міськрайонний суд обрав Кривошу міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою без права застави. Термін перебування у СІЗО продовжували вже декілька разів. За рік тримання під вартою обвинувачений двічі оголошував голодування.
- Як повідомив торік Суспільному начальник Луцького СІЗО Сергій Киреєв, за рік тримання під вартою з близьких Кривоша відвідував лише рідний брат, який приносив продуктові набори.
- У липні 2021 року Максиму Кривошу, обвинуваченому в тероризмі і ще у чотирьох статтях кримінального кодексу України, Луцький міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою на 60 діб.