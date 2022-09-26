Засуджено «луцького терориста» який захопив автобус із заручниками

У Луцькому міськрайонному суді 26 вересня завершили розгляд справи Максима Кривоша, який в липні 2020 року захопив у центрі Луцька автобус із 13-ма заручниками.

За рішенням суду наступні 13 років Кривош проведе за ґратами, – повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав, що винним себе не вважає.

Розгляд справи тривав майже два роки. Судово-психіатрична експертиза визнала Максима Кривоша осудним. Серед злочинів, за які судили чоловіка – захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця. Суд визнав його винним за усіма статтями.

Окрім тюремного ув’язнення судді покарали засудженого конфіскацією усього майна, яким він офіційно володіє. У коментарі Суспільному Максим Кривош зазначив, що оскаржувати вирок суду не буде. “Не бачу в цьому ніякого сенсу. Я себе винним не визнавав і не визнаю, ні про що не шкодую”, – додав він.

Апеляцію на рішення суду може подати прокуратура. Сторона обвинувачення наполягала на ув’язненні терміном 15 років. Зі слів прокурора Вадима Старчука, чи буде оскарження – оголосять згодом.

Що відомо