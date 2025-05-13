Засуджено львів’янина, який посеред дня розбив вітрину та пограбував аптеку

За публічного обвинувачення Галицької окружної прокуратури міста Львова 38-річного місцевого мешканця визнано винним у грабежі (ч. 4 ст. 186 КК України). Призначене покарання – 7 років позбавлення волі.

Прокурором в суді доведено, що в лютому минулого року, в обідній час, чоловік пограбував приміщення аптеки у Личаківському районі Львова. Зайшовши в аптеку, обвинувачений розбив скляну вітрину у прикасовій зоні, переліз через прилавок і викрав з каси грошові кошти.

Працівниці аптеки, злякавшись, втекли. Після скоєного, чоловік покинув приміщення аптеки.

У подальшому його було затримано працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування – Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури