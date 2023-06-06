Засуджено мешканця Харківщини, який зарізав свого знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 34-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 19 лютого цього року в с. Степне Богодухівського району чоловік вбив свого знайомого. Встановлено, що чоловік і жінка разом зі своїм знайомим вживали алкогольні напої в одному з домоволодінь. Між чоловіками виникла суперечка. У ході конфлікту гість вдарив ножем господаря будинку в грудну клітку. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

Під час судового розгляду чоловік визнав вину лише частково. Він пояснив, що не мав наміру вбивати господаря будинку. За словами чоловіка, його друг, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, погрожував, що вб’є свою співмешканку, коли та вийшла в іншу кімнату. Гість нібито хотів захистити жінку і, відбираючи ніж у свого друга, він втратив рівновагу та впав на потерпілого, поранивши його.

Обвинувальний вирок виніс Богодухівський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура