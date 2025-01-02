Засуджено молодика, який пограбував жінку у Подільському районі столиці

Зловмисник попросив у перехожої мобільний телефон для здійснення дзвінка, а натомість забрав його та втік.

У квітні поточного року до поліції Києва надійшло звернення від місцевої мешканки, яка повідомила, що на вулиці у Подільському районі невідомий чоловік втік з її мобільним телефоном. На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції

Тоді, 32-річна потерпіла розповіла про те, що на вулиці до неї підійшов хлопець та попросив мобільний телефон, щоб нібито комусь зателефонувати. Надалі зловмисник вставив свою sim-картку у телефон жінки та почав тікати. Власниця ґаджету намагалася докричатися до молодика, проте він на вигуки жінки в надії повернути телефон, не реагував.

У ході проведення першочергових заходів оперативники Подільського управління поліції викрили у вчиненні злочину 18-річного киянина. Слідчі вилучили у фігуранта речовий доказ – мобільний телефон потерпілої вартістю близько шести тисяч гривень, й надалі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж.

Відомо, що порушник раніше судимий за наркозлочини та крадіжки. Відтак, за сукупністю кримінальних правопорушень вироком суду зловмисника позбавлено волі на 7 років та 1 місяць.

Відділ комунікації поліції Києва